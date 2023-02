WARSCHAU (dpa-AFX) - Die polnische Armee hat ihre eigenen Patriot-Raketensysteme auf den militärisch genutzten Flugplatz im Warschauer Stadtteil Bemowo verlegt, wo sie vorerst stationiert bleiben. Das gab Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Sonntag bekannt. Er rief damit in Erinnerung, dass es in Polen abgesehen von den inzwischen eingetroffenen deutschen auch bereits andere einsatzbereite Patriot-Systeme gibt.

Die Verlegung vom derzeitigen Standort im westlich von Warschau gelegenen Sochaczew sei ein wichtiges Element der Ausbildung von Soldaten der dritten Warschauer Flugabwehrraketen-Brigade, schrieb der Minister auf Twitter.

Das regierungsnahe Nachrichtenportal TVP.info fasste in Zusammenhang mit Blaszczaks Mitteilung zusammen, dass Polen über vorerst zwei in den USA gekaufte eigene Patriot-Bataillone verfüge und zusätzlich durch Patriot-Bataillone von Nato-Verbündeten geschützt werde. Nach zwei bereits vorher stationierten amerikanischen Patriot-Bataillonen haben mittlerweile auch die deutschen Patriot-Einheiten in Polen ihre Stellungen bezogen. Die in Zamosc, nahe der ukrainischen Grenze stationierten deutschen Einheiten gaben am Mittwoch ihre "initiale Einsatzbereitschaft" bekannt./ct/DP/mis