Das von Index Radar kalkulierte Marktbarometer hat sich von 75% auf 60% ermäßigt, was zu einer Gewinnposition von 1083 Punkten führt: Die nur noch neutrale saisonale Timing-Komponente unseres Aktienklimas ist das Zünglein an der Waage, durch welches auch der Gesamtindikator von den positiven in den neutralen Bereich wechselt. Nur noch Kaufkraft und Konjunktur sind positiv, die anderen Elemente unseres ...

