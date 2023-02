Frankfurt (ots) -



Dieses Land darf sich nicht gewöhnen an rassistische Stereotypen, an die Verharmlosung des Holocaust, an ein Frauenbild aus dem früheren Jahrhundert oder an Verschwörungserzählungen mit antisemitischem Anklang. Doch das Deutschland von 2023 muss sich damit auseinandersetzen. Denn seit zehn Jahren gehört die AfD zum Parteienspektrum - und es steht zu befürchten, dass sie sich dort etabliert. (...)



Bis heute wird die AfD nicht wegen ihrer Figuren, sondern trotz ihres schwachen Personals gewählt. (...) Auch Inhalte sind austauschbar. Der Kern der AfD-Ideologie ist und bleibt jedoch der Rassismus. Hier verlaufen auch die Verbindungen zu Verschwörungsideologien. Im Laufe der Jahre hat sich die AfD radikalisiert, vor allem seit der erhöhten Zuwanderung von 2015. Seither ist unüberseh- und unüberhörbar, dass die Partei keine Grenzen des Anstands kennt. (...) Die Zivilgesellschaft, aber auch die demokratischen Parteien brauchen ein starkes Rückgrat, um den Kampf gegen den Ungeist der AfD immer wieder aufzunehmen.



