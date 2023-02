Im noch jungen Jahr gab es bereits so einige erfreuliche Entwicklungen zu sehen. Bisher ist es den Börsianern recht erfolgreich gelungen, die geradezu depressiven Verstimmungen aus 2022 weitgehend abzustreifen und wieder etwas zuversichtlicher in die Zukunft zu blicken. Doch die letzten Tage brachten auch manches neue Warnsignal mit sich.Apple (US0378331005) etwas musste sich das Ende einer langen Siegesserie eingestehen. Wirklich schlecht ist es dem Unternehmen im vierten Quartal nicht entgangen. In Sachen Wachstum schwächelt der iPhone-Hersteller aber, was spürbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...