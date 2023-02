Dentalis Animal Health, ein auf die Zahngesundheit von Haustieren spezialisiertes Unternehmen, hat die Bestellung seines Beirats bekanntgegeben.

Michael Kelly

Michael Kelly ist Branchenveteran im Bereich Tierarzneimittel und verfügt über umfassende internationale Geschäftserfahrung. Als Absolvent der Harvard Business School und Cornell University begann Michael seine Karriere bei Ciba-Geigy in der Schweiz. Nach der Ciba-Sandoz-Fusion war er schließlich bei Novartis in der US-amerikanischen Sparte für Tiergesundheit tätig, wo er zum CFO und Vice President Nordamerika aufstieg. Im Jahr 2009 stieß Kelly zu Piedmont Animal Health (PAH), ein auf die Arzneimittelentwicklung spezialisiertes Unternehmen, wo er in verschiedenen Rollen, einschließlich CFO, COO und President, tätig war. Während seiner Amtszeit bei PAH erhielt die Organisation mehr Tierarzneimittelzulassungen von der FDA als jedes andere Unternehmen in der Branche.

Dr Stephanie Livermore

Dr. Stephanie Livermore praktiziert Tiermedizin und Chirurgie seit ihrem Abschluss an der University of Guelph im Jahr 2008. Über die Jahre hinweg hat Dr. Livermore ihre Kompetenzen im Bereich Tierzahnmedizin verbessert. Derzeit ist sie Medical Director bei Pearly Bites Veterinary in Manhattan, wo sie ausschließlich auf Zahngesundheit für Haustiere fokussiert.

Dr Faleh Tamimi

Dr. Faleh Tamimi ist Professor für Zahnmedizin und Wissenschaftler. Er hat über 180 von Experten begutachtete wissenschaftliche Veröffentlichungen, ein Buch und vier Buchkapitel herausgebracht. Seine Forschung konzentriert sich hauptsächlich auf die Bereiche Zahnmedizin, Dentalwerkstoffe und Gewebezüchtung. Er hielt akademische Berufungen an der McGill University (Montreal, Kanada) inne und ist derzeit Associate Dean of Academics an der Qatar University. Ferner erhielt er zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen wie beispielsweise Canada Research Chair.

Frank Rana

Als Absolvent der Concordia University verbrachte Frank die ersten sechs Jahre seiner Karriere im öffentlichen Rechnungswesen, bevor er 1987 Dorel Industries beitrat. Seit 2015 ist er als Senior Vice President of Finance tätig. Als Mitglied des Führungsteams treibt er die Wachstumsstrategie des Unternehmens voran, während er an allen Akquisitionen seit dem Börsengang des Unternehmens wesentlich beteiligt war.

"Dentalis heißt Michael, Frank, Stephanie und Faleh willkommen. Dieser Beirat bringt einen reichen Erfahrungsschatz aus den Bereichen Tiergesundheit, Zahnmedizin und Business in das Unternehmen ein", sagt President Kevin McDonnell.

