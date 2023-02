München (ots) -Gute Leistungen, null Ausbeute: der FC Bayern verzeichnet eine deprimierende Woche. Zwei Niederlagen in der EuroLeague, darunter ein enges Spiel gegen den FC Barcelona und jetzt auch noch in der BBL eine verdiente 73:77-Niederlage gegen Bonn. Die Telekom Baskets verteidigen damit den 2. Platz. "Gegen Bonn musst du über 40 Minuten gut spielen. Das war ein bisschen schwer. So ein Spiel hätte man auch gewinnen können", hadert Topscorer Isaac Bonga mit 28 Punkten. Bonn durfte sich mal wieder auf T.J. Shorts verlassen, der vor allem im 3. Viertel überragte, insgesamt 26 Punkte warf. "Unser Selbstvertrauen kommt von unserer täglichen Arbeit. Unsere Trainings sind anstrengender als die Spiele. Wir haben auch mit T.J. Shorts einen Spieler, der die Spiele entscheiden kann", resümiert Bonns Trainer Tuomas Iisalo, der nach 2 Siegen gegen München und einer Top-Saison allerdings nicht als Titelfavorit gehandelt werden will. Denn oben thront der Meister Berlin. ALBA gewinnt mit 94:86 gegen Heidelberg. "Wir haben einen guten Job gemacht", freut sich Jayleen Smith. In Crailsheim ist die Partie ebenfalls sehr eng - am Ende gewinnt Chemnitz mit 82:79.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Spieltages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Montag in der BBL mit den Würzburg Baskets gegen die Towers aus Hamburg - live ab 18:45 Uhr bei MagentaSport. Berlin und München sind in der EuroLeague wieder gefordert. Berlin empfängt am Mittwoch Spitzenteam Olympiakos Piräus - live ab 19:45 Uhr. Die Bayern spielen am Donnerstag gegen Partizan Belgrad - live ab 20:15 Uhr bei MagentaSport.FC Bayern München - Telekom Baskets Bonn 73:77Was für ein heißes Duell zwischen dem FC Bayern und Bonn! Bis kurz vor Schluss trennen beide Teams nur ein Punkt. Die Bayern mit einem starken 9:0-Lauf im 4. Viertel. Doch am Ende rettet Bonn die knappe Führung über die Zeit. Eine deprimierende Woche für die Bayern. Die knappen Niederlagen gegen Valencia und Barcelona in der EuroLeague und in der BBL gegen Bonn. Die Bonner festigen damit den 2. Platz hinter Berlin. Bonn holt damit wettbewerbsübergreifend aus den vergangenen 10 Spielen 9 Siege. Für die Bayern geht es am Donnerstag in der EuroLeague gegen Belgrad weiter - ein Sieg muss für die Playoffs dringend her.Isaac Bonga, mit 28 Punkten bester FCB-Spieler: "Uns muss klar sein, dass wir mit der gleichen Intensität in das Spiel gehen. Wir haben uns die Chance gelassen, das Spiel zu gewinnen. Gegen Bonn musst du über 40 Minuten gut spielen. Das war ein bisschen schwer. So ein Spiel hätte man auch gewinnen können."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Uy9Fcjg5d3RBbmpCTmpUNHh5MW9sdz09Tuomas Iisalo, Trainer Bonn: "Es war sehr spannend. Wir haben aber viel Vertrauen in unsere Arbeit. Bayern hat es einem sehr schwer gemacht. Unser Selbstvertrauen kommt von unserer täglichen Arbeit. Unsere Trainings sind anstrengender als die Spiele. Wir haben auch mit T.J. Shorts einen Spieler, der die Spiele entscheiden kann."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cEtXQlR0RFFOcUtGWUJEQlRYY3hWdz09Leon Kratzer, 16 Punkte, Bonn - er gab Entwarnung für seinen Knöchel, noch eine gute Nachricht für Bonn: "Das war ein Topspiel. Es war eine gute Stimmung und hat sehr viel Spaß gemacht. Wir wollten unbedingt gewinnen und das haben wir getan."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MTN4VmF5Mm1jOFkrYWt5aWc0L3hOZz09MLP Academics Heidelberg - ALBA Berlin 86:94Berlin bleibt weiterhin seit November in der easyCredit BBL ungeschlagen und daher Tabellenführer. ALBA zeigt eine Reaktion auf die deutlichen Niederlagen in der EuroLeague gegen Monaco und Istanbul unter der Woche. Für die Heidelberger ist es nach 3 Siegen in Serie wieder die 1. Niederlage. Berlin tankt Selbstvertrauen - am Mittwoch kommt Spitzenteam Olympiakos Piräus.Maximilian Ugrai, 22 Punkte, Heidelberg: "Das war nicht ganz so klar wie im Hinspiel. Wir haben gehofft, dass wir es ähnlich knapp machen können. Am Ende haben wir unsere Dreier nicht getroffen. Wir haben das ganze Spiel defensiv keinen Zugriff bekommen. Deshalb konnten wir uns nicht absetzen oder eine Führung erspielen. So wird es schwer gegen ALBA."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WjJ4RjVza0RXV0Y4NFNlUHV3MzZtdz09Jayleen Smith, 12 Punkte, Berlin: "Es ist nie einfach, wenn man unter der Woche 2 Spiele hatte. Wir haben einen guten Job gemacht. Die EuroLeague-Woche hat uns gezeigt, dass wir das machen sollten, was wir am besten können."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=blROUURwU3h2Y3ZvWnhnNnNEc3YxQT09HAKRO Merlins Crailsheim - Chemnitz 99ers 79:82Chemnitz gewinnt knapp gegen Crailsheim und sichert sich einen Platz in den Top5. Für die Niners der 10. Sieg der Saison. Crailsheim hingegen steht auf dem 12. Platz.Maurice Stuckey, 15 Punkte, Crailsheim: "Am Schluss sind es Kleinigkeiten. Ich glaube, dass wir uns in der 1. Halbzeit selbst in den Fuß geschossen haben. Dann ein Comeback zu starte, zerrt an den Kräften."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N0ZXV0swenF3WVgwcUlBUC9IQmx3QT09Marko Filipovity, 12 Punkte, Chemnitz: "Ich denke, wir sind einfach ein bisschen müde gewesen. Das Wichtigste ist, dass wir das Spiel am Ende gewonnen haben. Wir haben ein gutes Spiel gespielt."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Vm1ScXpEKzhUT2xkc0ozTkpWZHMvdz09Basketball LIVE bei MagentaSportMontag, 06.02.2023Ab 18:45 Uhr: Würzburg Baskets - Veolia Towers HamburgDienstag, 07.02.2023EuroCupAb 20:00 Uhr: Joventut Badalona - ratiopharm ulmMittwoch, 08.02.2023EuroLeagueAb 19:45 Uhr: ALBA Berlin - Olympiakos PiräusEuroCupAb 20:15 Uhr: London Lions - Veolia Towers HamburgDonnerstag, 08.02.2023EuroLeagueAb 20:15 Uhr: FC Bayern München - Partizan Mozzart Bet BelgradBBL19:00 Uhr: BG Göttingen - MLP Academics HeidelbergPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5433635