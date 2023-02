FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0795 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende noch deutlich höher auf 1,0937 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn stehen in Deutschland Auftragsdaten aus der deutschen Industrie auf dem Programm. Nach einem deutlichen Rückgang im Vormonat wird für den Berichtsmonat Dezember mit einem Zuwachs gerechnet. Für die Eurozone veröffentlicht das Beratungsunternehmen Sentix seinen monatlichen Konjunkturindex. Der Indikator wird vor allem wegen seiner frühen Veröffentlichung im jeweiligen im Monat beachtet./bgf/mis