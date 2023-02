DJ Aurubis bestätigt nach Gewinnrückgang Jahresprognose am oberen Ende

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aurubis AG hat in ihrem ersten Geschäftsquartal weniger verdient und umgesetzt, die Erwartungen für das Gesamtjahr aber am oberen Ende der Spanne bestätigt. Der Multimetall-Produzent erzielte im ersten Quartal 2022/23 (per Ende Dezember) ein operatives Ergebnis vor Steuern von 125 Millionen Euro, nach 164 Millionen Euro vor Jahresfrist, wie das Unternehmen mitteilte. Der Umsatz fiel um 7 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro, das IFRS-Konzernergebnis schrumpfte um 81 Prozent auf 57 Millionen Euro.

Während das Segment Multimetal Recycling mit einem operativen Vorsteuergewinn von 35 (Vj 83) Millionen Euro nicht an die starke Performance des Vorjahres anknüpfen konnte, erzielte Aurubis im Segment Custom Smelting & Products mit 108 Millionen Euro ein um rund 15 Prozent höheres operatives Ergebnis vor Steuern. Die operative Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) lag im Berichtszeitraum über der Aurubis-Zielmarke von 15 Prozent und erreichte 16,3 (Vorjahr: 17,9) Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahr zeigten sich im ersten Geschäftsquartal die Marktbedingungen für Altkupfer und Schwefelsäure weniger attraktiv, was sich dämpfend auf das Ergebnis auswirkte. Zudem fiel das Metallergebnis aufgrund der eingesetzten Materialien schwächer aus.

Der unterjährig stark schwankende Netto-Cashflow belief sich auf minus 64 (Vorjahr minus 85) Millionen Euro und ist insbesondere auf die hohen Vorratsbestände im Berichtsquartal zurückzuführen.

Für das Gesamtjahr 2022/23 rechnet Aurubis mit einem Ergebnis am oberen Ende des gesetzten Prognosekorridors, der ein operatives Vorsteuerergebnis zwischen 400 und 500 Millionen Euro und einen operativen ROCE zwischen 11 und 15 Prozent vorsieht. Dabei will der Konzern von einer weiter wachsenden globalen Kupfernachfrage, um rund 35 Prozent gestiegenen Schmelz- und Raffinierlöhnen für Kupferkonzentrate, einer gestiegenen Aurubis-Kupferprämie und höheren Produktaufpreisen profitieren.

February 06, 2023

