Krypto-Anleger: befragt nach der Sport-Präferenz, landet Fußball an erster Stelle Die Krypto-Handelsplattform Coinbase ist neuer "Premium Partner" von Borussia Dortmund. Die Entscheidung ist zwar nicht unumstritten, doch womöglich am Puls der Zeit: Die Kryptoszene rückt immer enger an den Sport, wobei der Fußball besonders relevant ist, wie aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervorgeht. Schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...