- Brian, ihr arbeitet im "Hot-Sektor" Wasserstoff und auch im Gas & Öl-Business, trotzdem ist euer Aktienkurs in den letzten zwei Jahren eingebrochen. Warum versteht der Aktienmarkt eure Story nicht? - Ihr habt ein neues Öl- und Gasbohrloch mit gutem Ergebnis gebohrt! Was plant ihr für 2023? - Was plant ihr in eurem Wasserstoffbusiness? - Wenn wir gerade von diesen Brennereien/Destillerien sprechen, ...