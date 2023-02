The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.02.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.02.2023



ISIN Name

XS1261825894 BIZ FINANCE 15/23FLR REGS

XS2297691110 EBRD 21/23 MTN

XS2238030162 CHN S. CITY 21/23

XS2242188261 CMA CGM 20/26 REGS

XS1361115402 EASYJET 16/23 MTN

DE000NLB2S26 NORDLB FESTZINSANL.05/18

CH0401673980 EMIRATES NBD 18-23 MTN

FI4000292750 SUNBORN FIN. 18-23 FLR

