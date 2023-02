Langenlonsheim/Nahe (ots) -Nach 50 Jahren ist noch lange nicht Schluss: Die Pallhuber-Gruppe macht auch 2023 wieder "Lust auf Genuss" und bietet seinen Kunden mit seinem Rundum-Service exklusive Weinmomente in Spitzenqualität. Zum Start ins neue Jahr überrascht das Weinhaus seine Kunden unter anderem mit einem einzigartigen Wein-Spezial in der Online-Genusswelt.Seit 1972 Jahren bietet Pallhuber Weinerlebnisse auf höchstem Niveau und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Weinfreunden ausgezeichnete Qualitätsprodukte nahezubringen. In der weitläufigen Genusswelt finden Neu- und Stammkunden eine hochwertige Auswahl an Rot-, Weiß- und Roséweinen - ob lieblich, trocken oder feinherb. Erlesene Liköre, aromatische Direktsäfte und Spezialitäten, wie zum Beispiel Sherry oder Eiswein, runden das Sortiment im Hause Pallhuber ab. Damit Kunden aus dieser reichhaltigen Auslese ihren Favoriten finden, wird persönliche Beratung großgeschrieben. Die Kombination aus ausgezeichneter Produktqualität und persönlicher Beratung hat bereits 250.000 Kunden überzeugt. 2023 möchte Pallhuber allen Weinbegeisterten noch mehr "Lust auf Genuss" machen. Zu Beginn des neuen Jahres hält das Weinhaus deshalb ein paar besondere Überraschungen für seine Kunden parat: Nicht nur, dass es im Online-Shop wieder ein Wein-Spezial mit einer exklusiven und hochwertigen Weinauswahl gibt sondern Pallhuber ist auch weiterhin vor Ort für alle Weinliebhaber da, sei es auf Messen oder in den stationären Genusswelten.Erlesene liebliche und süße Weine im Wein-SpezialBereits im Dezember hatte die Pallhuber-Gruppe in ihrem Online-Shop eine Wein-Spezial-Seite veröffentlicht, die bei den Kunden auf ausgesprochen große und positive Resonanz gestoßen ist. Zum Start 2023 gibt es deshalb ein neues Wein-Spezial, bei dem der Fokus nun auf einer exklusiven Auswahl an lieblichen Weinen liegt. Immerhin ist das Weinhaus, das im historischen Weinbauort Langenlonsheim seinen Heimatsitz hat, seit über 50 Jahren für lieblichen und süßen Wein-Genuss bekannt - und das nicht nur mit Erzeugnissen aus der Region und Deutschland, sondern auch aus Europa und der ganzen Welt. Für seine hochwertige Weinauswahl und Produktqualität hat Pallhuber auch 2022 wieder die Auszeichnung "Haus der prämierten Weine" erhalten, auf die ein Hausschild aufmerksam macht.Auf der Wein-Spezial-Seite finden Weinliebhaber ab sofort eine erlesene Auswahl an lieblichen und süßen Pallhuber-Weinen. Die fruchtigen Aromen, das Zusammenspiel aus feiner Süße und komplexen Säuren sowie der niedrige Alkoholgehalt machen die lieblichen und süßen Weiß-, Rot- und Roséweine zu absoluten Lieblingen bei Weineinsteigern und Weinkennern. Für die Herstellung haben sich im Lauf der Jahre einige beliebte Rebsorten herausgebildet, die sich als Grundlage für die lieblichen Weine besonders gut eignen, darunter Tempranillo, Riesling, Dornfelder, Regent, Merlot, Silvaner, Syrah und Bacchus. So erwartet die Kunden im Wein-Spezial unter anderem die Regent Spätlese von der Villa Princess. Der Rotweinklassiker, der farblich mit einem satten Kirschrot besticht, passt mit seinem fruchtigen Bouquet von Brombeeren und Wildkirschen sowie seiner samtigen Süße besonders gut zu würzigen und herzhaften Speisen. Weitere sehr geschätzte liebliche Weine, die Kunden im Pallhuber-Spezial entdecken und im 6er Winzergebinde bequem online bestellen können, sind der Don Maximiliano Tempranillo rosé und der Da Capo rosso. Während der elegant-liebliche Roséwein aus Spanien der ideale Begleiter für leichte Gemüse-, Fisch-, Pasta- oder Reisgerichte ist, sorgt der Rotwein aus Italien mit seinem reichhaltigen Bouquet aus Holunder, Kirschen und einem leichten Schokoladen-Aroma bereits seit Jahrzehnten für wahre Begeisterungsstürme bei den Kunden.Pallhuber überzeugt mit Rundum-Service online und vor OrtAber nicht nur Kenner und Liebhaber von lieblichen Weinen kommen ganz auf ihre Kosten. Das Weinhaus plant derzeit, sein Portfolio mit feinherben-trockenen Weinhighlights in der Online-Genusswelt zu erweitern, damit jeder Kunde je nach Geschmack seinen Lieblingswein bestellen kann. Wer dagegen noch auf der Suche nach seinem Favoriten ist, hat die Gelegenheit gemeinsam mit den Weinberatern von Pallhuber seine Geschmacksvorlieben vor Ort zu erkunden. Der Familienbetrieb bietet auch in diesem Jahr wieder kostenlose Weinproben auf zahlreichen Weinevents und Messen in ganz Deutschland an. Unter anderem sind die Genussberater auf der Augsburger Frühjahrsausstellung AFA, der ABF-Freizeitmesse in Hannover und Bayerns größter Reise- und Freizeitmesse F.R.E.E. in München mit einem Stand vertreten. Interessenten haben darüber hinaus die Gelegenheit, in einer der stationären Genusswelten von Pallhuber vorbeizuschauen und sich beispielsweise in Lübeck, Norden, Bamberg, Hannover, München oder Plön persönlich beraten zu lassen. Somit steht das Weinhaus Pallhuber seinen Kunden auch 2023 mit seinem Rundum-Service zur Verfügung, sei es offline bei Hausweinproben, am Telefon sowie direkt vor Ort, oder online in der weitläufigen Genusswelt. Treu dem Motto: Pallhuber macht "Lust auf Genuss" für jeden zu jederzeit!Pressekontakt:H.M. Pallhuber GmbH & Co. KGAn den Nahewiesen 855450 LangenlonsheimTelefon: +49 (0) 6704 / 201 1268Fax: +49 (0) 6704 / 9632 1269E-Mail: weinkeller@pallhuber.dewww.pallhuber.deOriginal-Content von: H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66679/5433689