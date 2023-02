Nach einer erneut starken Woche könnten sich die kommenden Handelstage als schwieriger erweisen. Der Dax notiert vorbörslich tiefer an der wichtigen Unterstützung bei 15.347 Punkten. Sollte diese brechen, dürfte sich der jüngste Rücksetzer ausweiten. An den US-Börsen setzten am Freitagabend bereits erste Gewinnmitnahmen ein, dies könnte nun auch dem Deutschen Aktienindex drohen. In den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...