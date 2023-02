Nach einer wochenlangen Rallye wurde bei der Deutsche Bank Aktie am Donnerstag und Freitag der vergangenen Woche Luft aus dem Kurs gelassen. Nach den Quartalszahlen wanderte der Aktienkurs des Bankkonzerns einmal von oben nach unten durch das Bollinger-Band und fand erst bei 11,314 Euro am Freitag Halt. Mit 11,53 Euro ging es ins Wochenende, am Montagmorgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...