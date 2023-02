Erst waren es nur Gerüchte, dann aber folgte der Paukenschlag. Newmont, der größte Goldproduzent der Welt, bietet 16,9 Mrd. Dollar für Newcrest Mining. Die Aktien des australischen Konzerns legten daraufhin kräftig zu, viele Aktionäre wollen mehr Geld sehen. Es wäre die größte Übernahme im Gold-Sektor seit Jahren.

Übernahmeangebot: Newmont bietet für Newcrest Mining

Pünktlich zur Indaba, der großen Mining-Konfernez in Kapstadt, gibt es einen Paukenschlag in der Goldbranche. Weltmarktführer Newmont aus Denver bietet 16,9 Mrd. Dollar für Newcrest Mining, den größten australischen Produzenten. Konkret bieten die US-Amerikaner 0,38 Newmont-Aktien für jeden Newcrest-Anteil. Im Falle eines Zusammenschluss würden Newmont-Aktionäre 70 Prozent der Anteile halten. Die Newcrest-Aktien zogen am Morgen in Australien ...

