Der Druck der Aktionäre auf Bayer beginnt an Stärke zu gewinnen. Eine vorzeitige Entlassung von Baumann und eine Aufspaltung des Konzerns werden diskutiert. BMW kommt Washington entgegen. Um von den Subventionen für grüne Technologien zu profitieren, investiert man umfangreich in Nordamerika. LEM leidet unter einer Kontraktion des Auftragseingangs. Es ergab sich ein deutlicher Rückgang im Jahresvergleich nach den ersten neun Monaten.Der Aktienhandel in Asien beginnt am Montag mit deutlichen Verlusten. Vor allem die chinesischen Benchmarks stehen unter ...

