Nach Darstellung von SMC-Research hat die LAIQON AG ihr Wachstumsziel bei den Assets under Management in 2022 erreicht. SMC-Analyst Holger Steffen sieht eine gute Basis für eine deutliche Verbesserung von Umsatz und EBITDA in diesem Jahr und billigt der Aktie weiteres großes Erholungspotenzial zu.

Das Börsenjahr 2022 sei laut SMC-Research schwierig gewesen, trotzdem habe Lloyd Fonds das Ziel für das Wachstum der Asset-Basis erreicht. Die Ausweitung der Assets under Management von 2,2 auf 5,7 Mrd. Euro schaffe eine starke Basis für eine deutliche Verbesserung von Umsatz und EBITDA im laufenden Jahr, zumal die Gesellschaft im letzten Jahr zahlreiche Vertriebsinitiativen gestartet habe, die erst im laufenden Jahr ihre volle Wirkung entfalten werden, so das Researchhaus.

Die Analysten haben ihre Schätzungen zwar etwas vorsichtiger ausgestaltet und u.a. die unterstellten Performancegebühren für 2023 deutlich reduziert, was zusammen mit anderen Anpassungen zu einer leichten Reduktion des Kursziels von 13,60 auf 13,00 Euro geführt habe. Trotzdem sehen die Analysten damit ein weiteres großes Erholungspotenzial für die Aktie, die definitiv zu den Profiteuren eines freundlicheren Börsenumfelds zählen dürfte. Sie bekräftigen ihre Einstufung mit "Buy".

