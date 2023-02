Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es war eine ereignisreiche Woche, so die Analysten der Helaba.Die großen Notenbanken (FED, EZB, BoE) hätten ihre Leitzinsen erhöht und weitere Schritte in Aussicht gestellt. Dennoch hätten Marktteilnehmer daran gezweifelt und phasenweise auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungszyklen spekuliert. Nach unerwartet starken US-Wirtschaftsdaten sei es aber am Freitag zu Korrekturen gekommen. Für die US-Notenbank werde dennoch ab Mitte dieses Jahres schon wieder mit Zinssenkungen gerechnet, und dies, obwohl der Arbeitsmarkt noch keine Schwächen erkennen lasse. ...

