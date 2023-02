(shareribs.com) Sydney 06.02.2023 - In der Bergbaubranche deutet sich eine Megafusion an. Newmont Corp hat für den australischen Wettbewerber Newcrest Mining ein Übernahmeangebot unterbreitet. Angesichts der Aussicht auf weiterhin hohe Goldpreise will Newmont Mining ein neues Schwergewicht im Goldbergbau schaffen. Newmont hat 16,9 Mrd. USD für die Übernahme von Newcrest Mining angeboten. Die australische ...

