DJ PTA-Adhoc: Mühlbauer Holding Aktiengesellschaft: Großauftrag für ein eMobility Projekt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Roding, 06.02.2023 (pta/06.02.2023/09:30) - Die Mühlbauer Group gibt bekannt, von einem strategischen Kunden im Bereich eMobility einen Auftrag im Wert von rd. 120 Mio. EUR erhalten zu haben. Die Mühlbauer Group hat in den vergangenen Jahren bedeutende Ressourcen in die New Technologies Sparte investiert. Dieser Auftrag beinhaltet die Lieferung vom neuentwickelten Equipment für die Herstellung von Batteriezellen und ist ein weiterer Schritt auf dem herausfordernden Weg, sich in diesem Marktsegment zu etablieren. Die Auftragslaufzeit beträgt ca. 2 Jahre.

