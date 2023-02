... einzig dank vieler Großaufträge! Aus dem Plus gegenüber dem November 2022 in Höhe von 3,2 % wird deshalb ein Minus von 0,6 %, werden die Groß-Orders herausgerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erreichten die Neu-Bestellungen im hiesigen Verarbeitenden Gewerbe ein Minus von 10,1 %. So die vorläufigen Zahlen der Bundesstatistiker. Immerhin: Der Order-Eingang lag im Dezember 2022 rd. 1,2 % höher als im gleichen Monat 2019. Und: Aktuell erhalten die Verarbeiter besonders viele Bestellungen aus dem Inland (+5,7 %), während aus dem Ausland lediglich 1,2 % mehr Orders hereinkamen. Der Umsatz kletterte im Dezember 2022 um 1,9 % gegenüber dem Vorjahresmonat, sank aber um 1,7 % im Vergleich zum November 2022.



