Im ersten Geschäftsquartal verdiente AURUBIS weniger und setzte auch weniger um. Der Multimetall-Produzent erzielte im ersten Quartal 2022/23 (per Ende Dezember) ein operatives Ergebnis vor Steuern von 125 Mio. Euro, nach 164 Mio. Euro vor Jahresfrist. Der Umsatz fiel um 7 % auf 4,1 Mrd. Euro, das IFRS-Konzernergebnis schrumpfte um 81 % auf 57 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr 2022/23 rechnet Aurubis dennoch mit einem Ergebnis am oberen Ende des gesetzten Prognosekorridors, der ein operatives Vorsteuerergebnis zwischen 400 und 500 Mio. Euro und einen operativen ROCE zwischen 11 und 15 % vorsieht. Dabei will der Konzern von einer weiter wachsenden globalen Kupfernachfrage, um rund 35 % gestiegenen Schmelz- und Raffinierlöhnen für Kupferkonzentrate, einer gestiegenen AURUBIS-Kupferprämie und höheren Produktaufpreisen profitieren.





