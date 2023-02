Original-Research: Cenit AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Cenit AG



Unternehmen: Cenit AG

ISIN: DE0005407100



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 18,20 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



Erste Akquisition des Jahres 2023 verstärkt EIM-Segment; Kursziel und Rating unverändert



Am 30.01.2023 hat die CENIT AG den Erwerb von 100% an der in München ansässigen mip Management Informations Partner GmbH (kurz: mip) bekannt gegeben. Der Erwerb der mip, welche rückwirkend per 01.01.2023 in den CENIT-Konzernkreis konsolidiert sein wird, führt zu einer weiteren Stärkung des CENIT-Geschäftsfeldes Enterprise Information Management. Das im Jahr 1988 gegründete und nun erworbene Software und Beratungshaus ist ein Spezialist im Bereich Datenmanagement und -analyse, Softwareentwicklung sowie im Betrieb von IT-Infrastruktur und Applikationen, mit einem starken Branchenfokus auf Automotive, Handel und Versicherungen. Ähnlich wie die im vergangenen Geschäftsjahr 2022 erworbene ISR Information Products AG (kurz: ISR) gehört mip zu den führenden Partnern von IBM in Deutschland. Technologisch betrachtet komplettiert mip damit das Portfolio der CENIT AG, insbesondere im EIM-Bereich.



Weiterführende Informationen zum Kaufpreis oder zu den operativen Kennzahlen der mip liegen derzeit nicht vor. Mit Blick auf die Mitarbeiteranzahl der mip, die bei rund 30 liegt, dürfte es sich hier um eine vergleichsweise kleine Akquisition handeln. Gemäß Daten des Bundesanzeigers hatte die mip im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,33 Mio. EUR (2020: 0,14 Mio. EUR) erwirtschaftet. Unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft eine branchenübliche Umsatzrendite von 5 - 10 % aufweist, dürfte das Umsatzniveau in einem mittleren einstelligen Mio.-Bereich liegen. Der Kaufpreis sollte unserer Einschätzung nach im einstelligen Mio.-Bereich liegen.



Der mip-Erwerb ist als ein weiterer Schritt der CENIT-Wachstumsstrategie zu betrachten. Anorganisches Wachstum ist dabei eine wesentliche Komponente innerhalb der Wachstumsstrategie "CENIT 2025", der zufolge bis zum Geschäftsjahr 2025 ein Gruppenumsatz in Höhe von ca. 300 Mio. EUR und eine EBIT-Marge von 8 - 10 % erreicht werden sollen. Im Rahmen dieser Strategie sollen alle fünf Geschäftssegmente organisch und anorganisch wachsen. Im Segment EIM soll nach Planungen das aktuelle Umsatzniveau (inkl. ISR) von rund 40 Mio. EUR auf 50 Mio. EUR ausgebaut werden. Mit dem mip-Erwerb wäre bereits die Hälfte des geplanten Wachstums abgedeckt.



Unter dem Vorstand Peter Schneck setzt die CENIT AG damit den anorganischen Wachstumskurs fort. Bereits im vergangenen Geschäftsjahr 2022 wurde mit dem Erwerb der ISR das Segment EIM deutlich ausgeweitet. Mit rund 200 Mitarbeitern hatte die ISR in 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 22,8 Mio. EUR und ein EBIT in Höhe von 3,2 Mio. EUR erreicht. Zusätzlich dazu wurden die ausstehenden 49 % Anteile am SAP PLM-Spezialisten Coristo GmbH erworben. Schließlich wurde der in Rumänien tätige Dassault-Reseller Magic Engineering SRL im Rahmen eines Asset Deals erworben. Sollte diese Schlagzahl aufrechterhalten werden, ist für das laufende Geschäftsjahr von weiteren Akquisitionen auszugehen.



Trotz des mip-Erwerbes behalten wir unsere zuletzt am 28.11.2022 angepassten Prognosen unverändert bei. Dies ist insbesondere dem niedrigen Umsatz- und Ergebnisbeitrag der mip geschuldet. Wir bestätigen das Kursziel von 18,20 EUR und vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



