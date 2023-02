Munsbach (www.anleihencheck.de) - Am 19. Januar traf im US-Kongress ein nicht alltäglicher Brief ein, so Dr. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager von ETHENEA Independent Investors S.A., Die Absenderin, US-Finanzministerin Janet L. Yellen, habe die Parteispitzen der beiden Kammern des Parlaments gewarnt, dass der geltende Schuldendeckel von rund 31,4 Billionen Dollar bereits am selben Tag erreicht werde. Yellen habe zudem angekündigt, dass sie im Rahmen "außerordentlicher Maßnahmen" Investitionen in Rentenfonds für Postangestellte und Staatsbedienstete vorübergehend stoppen müsse. Sollten die Parlamentarier nicht rasch handeln, um die Schuldenobergrenze erneut anzuheben, drohe dem größten Anleihenemittenten der Welt im Sommer die Zahlungsunfähigkeit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...