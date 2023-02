Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG Ende Januar 2023 die mip Management Informations Partner GmbH übernommen, um das Geschäftsfeld Enterprise Information Management zu stärken. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das Software und Beratungshaus mip ein Spezialist im Bereich Datenmanagement und -analyse, Softwareentwicklung sowie im Betrieb von IT-Infrastruktur und Applikationen, mit einem starken Branchenfokus auf Automotive, Handel und Versicherungen. Gemäß Daten des Bundesanzeigers habe mip im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss von 0,33 Mio. Euro (2020: 0,14 Mio. Euro) erwirtschaftet. Unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft eine branchenübliche Umsatzrendite von 5 bis 10 Prozent aufweise, dürfe das Umsatzniveau in einem mittleren einstelligen Millionen-Bereich liegen. Der Kaufpreis solle laut GBC-Schätzung im einstelligen Millionen-Bereich liegen.

Nach Meinung der Analysten sei der mip-Erwerb als ein weiterer Schritt in der CENIT-Wachstumsstrategie zu betrachten. Anorganisches Wachstum werde dabei eine wesentliche Komponente sein. Trotz des mip-Erwerbs behalte das Analystenteam die zuletzt am 28.11.2022 angepassten Prognosen unverändert bei. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 18,20 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



