Bayreuth (pta/06.02.2023/10:38) - 7C Solarparken (WKN: A11QW6 / ISIN: DE000A11QW68) gibt heute bekannt, dass der Konzern seine Kapazität um 21 MWp erweitert hat, indem es den geschlossenen Fonds GSI Solarfonds Drei GmbH & Co. KG in den Konsolidierungskreis des Konzerns aufgenommen hat. Seit 2019 verwaltet der Konzern den geschlossenen Fonds GSI 3, der ein Portfolio von in Betrieb befindlichen PV-Anlagen in Bayern sowie in den neuen Bundesländern im Eigentum hat. 7C Solarparken hat im letzten Monat eine beherrschende Beteiligung von ca. 60% aufgebaut, die zur Vollkonsolidierung des Fonds führt.

Konkret beinhaltet der Fonds folgende Solaranlagen: Ansbach (3,9 MWp), Brodswinden (2,9 MWp), Ermlitz-Mitte (2,0 MWp), Ermlitz-Nord (2,6 MWp), Goldbeck (2,8 MWp), Römerhügel (2,9 MWp) and Selb (4,2 MWp).

Die vom Fonds betriebenen Freiflächenanlagen sind mit Modulen von First Solar und/oder SolarFrontier Modulen ausgestattet und erwirtschaften zwischen 900 - 1.000 kWh/kWp pro Jahr. Da die Anlagen 2012 in Betrieb genommen wurden, haben sie eine Einspeisevergütung von ca. 179 EUR/MWh. Die Stromeinnahmen werden mit EUR 3,7 Mio. p.a. prognostiziert mit einem jährlichen EBITDA von rund EUR 3,1 Mio. Der Fonds weist nur eine begrenzte Verschuldung i.H.v. EUR 3,9 Mio. auf, da der Konzern den größten Teil des Fremdkapitals bereits im letzten Jahr getilgt hat. Die Schulden wurden im vergangenen Monat vom Konzern durch Sacheinlage in Kapital umgewandelt, was die finanzielle Beteiligung des Konzerns am Fonds erheblich erhöhte, wie heute bekannt gegeben wird.

Infolge der erstmaligen Konsolidierung des Fonds steigt das IPP-Portfolio des Konzerns auf 422 MWp, was einmal mehr zeigt, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, sein Zwischenziel von 460 MWp bis Ende 2023 und sein Hauptziel von 525 MWp bis Ende 2024 zu erreichen.

Steven De Proost, CEO von 7C Solarparken, kommentiert: "Nach der Konsolidierung der HCI1- und HCI2 Fonds kurz nach der Übernahme des Betriebsführungsgeschäfts durch den Konzern freuen wir uns über diese neue Übertragung in unser IPP-Portfolio. Der freie Cashflow Betrag wird zusammen mit dem EBITDA erheblich sein - angesichts der geringen Verschuldung der Projektgesellschaften."

