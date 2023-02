München (ots) -Die Gallier sind wieder zurück - mit durchschlagendem Erfolg. Am vergangenen Mittwoch hatte ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE im Produktionsland Frankreich den besten Starttag eines einheimischen Films seit 15 Jahren und belegt nach dem ersten Wochenende mit über 1,5 Millionen Besuchern einen überragenden Platz 1 der Kinocharts.Der Film, in dem sich die wehrhaften Gallier auf ein großes Abenteuer ins weit entfernte China begeben, kommt am 18. Mai 2023 in die deutschen Kinos.Die Titelrollen in ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE übernehmen erstmals der César-Gewinner Guillaume Canet ("The Beach", "Kein Sterbenswort") als Asterix und Gilles Lellouche ("Ein Becken voller Männer") als Obelix. Neben ihnen spielen unter anderem die Oscar©-Gewinnerin Marion Cotillard ("Inception", "La vie en rose") als Königin Kleopatra und der César-Gewinner Vincent Cassel ("Black Swan", "Oceans 12") als römischer Imperator Cäsar sowie Filmlegende Pierre Richard. Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic feiert sein Kinodebüt als Römer Antivirus.ASTERIX & OBELIX IM REICH DER MITTE basiert auf den Figuren von René Goscinny und Albert Uderzo. Das Drehbuch wurde von Philippe Mechelen und Julien Hervé ("Le Tuche"-Reihe) geschrieben. Regie führte Guillaume Canet. Der Film ist eine Koproduktion von Les Éditions Albert René, Pathé, Les Enfants Terribles und Trésor Films.Pressematerial steht bereit unter: www.leoninedistribution.comPressekontakt:PUBLYC Germany GmbHAstrid Buhr, Tina Voigt und Pia DeutschTel: 089 236849 - 99 / - 23E-Mail:astrid.buhr@publyc.comE-Mail: tina.voigt@publyc.comE-Mail: pia.deutsch@publyc.comOnline-PR:PURE OnlineDana JansenTel: 030 28 44 509 - 23E-Mail: dana.jansen@pureonline.deOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5433903