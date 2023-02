Seit dem 31.01.2023 gibt es bei dem Neobroker BUX ein neues Angebot zum Verwalten von ETF-Portfolios bestehend aus iShares ETFs. Das Angebot wurde in Zusammenarbeit mit einem der weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock aufgebaut und ist in acht europäischen Ländern verfügbar.iShares-ETFs bei BUX verwaltenKünftig ermöglicht es BUX Anlegern, Portfolios mit iShares ETFs zusammenzustellen. Dabei steht den Nutzern ein globales Angebot an Anleihe- und Aktien-ETFs mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit, Themeninvestments, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...