Goldpreis***Goldpreis***: Ist der Ausbruch für Junior Mining Aktien absehbar? Zwei Experten im Gespräch!

Der Goldpreis hatte ein paar gute Monate hinter sich und Firmen wie Agnico Eagle, Barrick Gold und weitere Produzenten konnten bereits einen guten Anstieg im Kurs erleben, die Juniors gingen aber bislang leer aus - das könnte sich bald ändern.

Wohin gehen der Goldpreis und damit verbunden die Junior Mining Aktien in den kommenden Jahren?

Darüber habe ich mit zwei absoluten Experten gesprochen.



Greg Johnson ist nicht nur CEO von Metallic Minerals (The Metallic Group of Companies), sondern kann auch eine erfolgreiche Vergangenheit in dem Sektor nachweisen.



Auch Wolfgang Seybold von axinocapital.de ist kein Neuling auf dem Gebiet - im Gegenteil!

Wolfgang investiert bereits mehr als 30 Jahre in Junior Mining Aktien und ist damit nachhaltig erfolgreich.



Wenn also jemand die aktuelle Situation einschätzen kann, dann gehört diese Kombination auf jeden Fall dazu!

Dennoch bitte beachten: Niemand kann in die Zukunft schauen, auch unsere Experten nicht. Handeln daher auf eigene Verantwortung.



