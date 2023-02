Der Technologie- und Dienstleistungskonzern Technotrans wird am 1. März einen neuen Produktionsstandort an der Michaelisstraße im Steinhagener Stadtteil Brockhagen in Betrieb nehmen. Das Werk wird primär Thermomanagement-Systeme für Anwendungen in der Elektromobilität fertigen. Der neue Standort wenige Kilometer westlich von Bielefeld vereint auf insgesamt 3.000 Quadratmetern je einen Hallenteil für ...

