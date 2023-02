NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS nach Zahlen zum vierten Quartal von 33,20 auf 34,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Angeliki Bairaktari passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen je Aktie (EPS) für die Jahre 2023 bis 2025 um bis zu 6 Prozent nach oben an. Ursache dafür seien höhere Annahmen für das verwaltete Vermögen, was er unter anderem mit der derzeit starken Verfassung der Finanzmärkte begründete./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2023 / 07:19 / GMT

DE000DWS1007