Der rasante Kursanstieg in diesem Jahr ist vielen zu weit gegangen, nun deutet sich ein Dämpfer an. Letztlich dreht sich weiter alles um die Frage: Wie weit steigen die Zinsen noch?6. Februar 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Für die neue Woche sind die Aussichten am Aktienmarkt eher mau. "Nach dem Ausbruch gen Norden sieht es beim DAX erst einmal nach Gewinnmitnahmen aus", erklärt Christian Henke von IG. "Die jüngste Outperformance des deutschen Leitindex gegenüber dem Weltaktien-Index MSCI World ...

Den vollständigen Artikel lesen ...