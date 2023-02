EQS-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Personalie

Langmeil, den 6. Februar 2023

Chief Technology Officer (CTO) Hartmut Sprave wird die MOBOTIX AG nach fünfjähriger Tätigkeit mit seinem am 31. Mai 2023 auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.





Die Nachfolge wird Christian Cabirol antreten. Er wird alle F&E-Schwerpunkte und Technologiepartnerschaften als Schlüsselelemente der lösungsorientierten Strategie verantworten, die auf Qualität "Made in Germany" und höchster Cybersicherheit basieren.



Christian Cabirol ist seit 2016 für MOBOTIX tätig. Aktuell leitet er die Entwicklung der Kamerasoftware als elementaren Teil der F&E-Strategie. Cabirol wird die Vorstandsposition spätestens zum 1. Juni 2023 von Hartmut Sprave übernehmen.



"Ich begrüße Christian Cabirol herzlich als neuen CTO bei MOBOTIX. Er hat ein hervorragendes Verständnis für die Stärken, die MOBOTIX sowohl in der Hardware- als auch in der Softwareentwicklung besitzt und wie diese weiter ausgebaut werden können. Die strategische Vision von Christan Cabirol für die Entwicklung von nutzenbringenden Lösungen wird dazu beitragen, den Vertrieb weltweit auszubauen", sagt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Toshiya Eguchi.



"Ich bedanke mich herzlich bei Hartmut für seinen Beitrag und die gute Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren. Gleichzeitig gratuliere ich Christian Cabirol, der seit seinem Eintritt bei MOBOTIX seine starken Kompetenzen bereits unter Beweis gestellt hat. Mit seinem Fokus auf Führung und Innovation soll Christian Cabirol die lösungsfokussierte Strategie der MOBOTIX AG weiterentwickeln. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden und Partnern Christians Visionen und Pläne in naher Zukunft zu präsentieren", betont MOBOTIX CEO Thomas Lausten.





Kontakt:

Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com



