London (www.fondscheck.de) - 2022 war ein schwieriges Jahr für europäische Anleger, da viele Vermögenswerte erheblich an Wert verloren, so Richard Halle, Fondsmanager des M&G (Lux) European Strategic Value Fund (ISIN LU1670707527/ WKN A2JRB0) bei M&G Investments.Für Value-Investoren, die sich auf niedrig bewertete, eher unbeliebte Aktien konzentrieren würden, sei es jedoch relativ gut gelaufen. Value habe nicht nur besser abgeschnitten als der breite Markt, sondern habe dieses Niveau zum ersten Mal seit über zehn Jahren gehalten, ohne dann ins Wanken zu geraten. Vielmehr sei es dieses Mal die Growth-Rallye gewesen, die Mitte des Jahres ins Stocken geraten sei. ...

