Munsbach (www.fondscheck.de) - Nach einem deutlichen Mangel an Anleihenemissionen in der zweiten Jahreshälfte 2022 erlebten die Anleger im Januar 2023 sowohl in den USA als auch im Euroraum eine Emissionsflut, so Dr. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager von ETHENEA Independent Investors S.A., im Kommentar zum Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...