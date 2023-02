Der Wasserstoffspeicher-Spezialist Hexagon Purus hat eine Produktionsstätte für Typ-4-Zylinder in Westminster im US-Bundesstaat Maryland eröffnet. Das Werk ist auf die Fertigung von bis zu 10.000 Zylindern pro Jahr für schwere Nutzfahrzeuge ausgelegt. Das norwegische Unternehmen will in dem rund 5.600 Quadratmeter großen Werk bis zu 150 Mitarbeiter beschäftigen. Die neue Anlage erweitert Hexagon Purus ...

