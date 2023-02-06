DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ETC ISSUANCE O.END ETN BTCH DE000A3GTBU5 BAW/UFN
ETC ISSUANCE O.END ETN STLR DE000A3GVK06 BAW/UFN
ETC ISSUANCE O.END ETN EXTZ DE000A3GVK14 BAW/UFN
ETC ISSUANCE O.END ETN USWA DE000A3GWNR0 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ETC ISSUANCE O.END ETN BTCH DE000A3GTBU5 BAW/UFN
ETC ISSUANCE O.END ETN STLR DE000A3GVK06 BAW/UFN
ETC ISSUANCE O.END ETN EXTZ DE000A3GVK14 BAW/UFN
ETC ISSUANCE O.END ETN USWA DE000A3GWNR0 BAW/UFN