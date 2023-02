Die Valneva-Aktie (WKN: A0MVJZ) pendelt seit Jahresbeginn in einer engen Range zwischen 6 und 7 €. Offensichtlich fehlen dem Papier Impulse, um die Kauflust von Anlegern zu wecken. Das könnte sich ändern, wenn sich diese Nachricht herumgesprochen hat... Valneva ist ein französisch-österreichisches Biotech-Unternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. Die Firma entwickelt und vermarktet Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten. An der Börse wird die Gesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...