Der Elektroautohersteller von Star-Unternehmer Elon Musk hat den Preis für eines seiner Modelle angehoben. Nach jüngsten Preissenkungen kommt das überraschend.

Erst runter, dann rauf: Vor zwei Wochen hatte der Elektroautohersteller Tesla die Preise für zahlreiche Modelle in den USA drastisch gesenkt. Kurz vor dem Wochenende erhöhte das Unternehmen von Elon Musk dann jedoch den Preis für das Model Y auf der Tesla-Website, wie die US-amerikanische Nachrichtenseite electrek als erstes berichtete. Allerdings handelte es sich nur um eine moderate Erhöhung: von vorher 52.990 US-Dollar stieg der Basis-Preis um 500 Dollar, auf 53.490 US-Dollar. Der Preis für dieses und weitere Modelle steigt, je nach Ausstattung und Lackierung des Wagens.

Was genau hinter der Erhöhung steckt, ist unklar. Möglicherweise steht die Preiserhöhung im Zusammenhang mit der Ausweitung einer staatlichen E-Auto-Prämie in den USA.

Analysten empfehlen die Tesla-Aktie derzeit mehrheitlich zum Kauf. So hatte Adrian Yanoshik, Analyst bei der Privatbank Berenberg, Tesla zuletzt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 255 auf 200 US-Dollar gesenkt. Eine Abschwächung der Autonachfrage sei 2023 zunehmend wahrscheinlich, sagte er. Deshalb und wegen steigender Kosten kürzte er seine diesjährigen Gewinnerwartungen im Sektor. Allerdings gebe es in diesem Zusammenhang mit dem Markt in China einen potenziellen Joker. Die Hochstufung von Tesla begründete er mit dem Kurskollaps der vergangenen Wochen. Die Sorgen rund um die Preissetzung des Elektroautobauers seien übertrieben. Die Preissenkungen durch Tesla zeigten die Kostenführerschaft des Konzerns.

Auch die US-Bank Goldman Sachs empfiehlt die Titel zum Kauf, mit einem Kursziel von 200 US-Dollar. Der Hersteller von E-Autos habe zuletzt auf die stärkste Nachfrage seit einem Jahresbeginn in der Unternehmensgeschichte verwiesen, sagt Analyst Mark Delaney. Die Zahl der Aufträge übersteige derzeit die Produktionszahlen um das Doppelte, hieß es von Seiten des Unternehmens in einer Analystenkonferenz.

Deutlich skeptischer gibt sich Toni Sacconaghi, Analyst bei Bernstein Research. Er hat die Einstufung für Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Bestellungen seien in Zukunft der entscheidende Faktor beim Elektroautobauer, sagt er. Jüngste Nachfrageprobleme würden Fragen zu Teslas Marktanteil und Margen aufwerfen. Die Markterwartungen seien noch nicht ausreichend angepasst worden und es gebe weiteres Abwärtspotenzial. Aktuell notiert die Tesla-Aktie bei 190,97 US-Dollar und damit knapp im Plus.

Autor: lif für die wallstreet:online Zentralredaktion