DJ Hella ernennt zum 1. April neue Mitglieder in Geschäftsführung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Hella bekommt zum 1. April zwei neue Mitglieder in der Geschäftsführung. Wie die Hella GmbH & Co. KGaA mitteilte, übernimmt Jörg Weisgerber zum 1. April von Björn Twiehaus die Leitung des weltweiten Elektronikgeschäfts. Stefan van Dalen tritt zeitgleich als neuer Geschäftsführer Lifecycle Solutions die Nachfolge von Lea Corzilius an.

Weisgerber und van Dalen, beide 52, sind seit 2016 bei Hella. Weisgerber war seitdem Mitglied der Geschäftsleitung Elektronik und für das Elektronikgeschäft in Nord- und Südamerika verantwortlich.

Van Dalen hatte verschiedene Führungspositionen bei Hella, zuletzt als Executive Manager für das internationale Ersatzteil- und Werkstattgeschäft und Geschäftsleitungsmitglied der Business Group Lifecycle Solutions.

Twiehaus und Corzilius hatten sich laut Mitteilung auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen vor dem Hintergrund der vertraglich vereinbarten Sonderkündigungsrechte nach Kontrollwechsel im Dezember mit dem Gesellschafterausschuss auf eine einvernehmliche Aufhebung ihrer Verträge geeinigt.

February 06, 2023 08:59 ET (13:59 GMT)

