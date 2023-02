Bei unserem Besuch auf den von Montega organisierten Hamburger Investorentagen (HIT) von 8. bis 9. Februar 2023 haben wir die Präsentation von YOC-Vorstand Dirk-Hilmar Kraus fest eingeplant. Immerhin hat boersengefluester.de die Entwicklung des Spezialisten für innovative Online-Werbung regelmäßig kommentiert (zuletzt HIER). Auf einen Nenner gebracht, ist YOC seit etlichen Quartalen deutlich dynamischer unterwegs als es ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: YOC, Stemmer Imaging appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...