Obwohl der am Freitag Einzug genommene Verkaufscrash völlig überzogen war, tendiert Platin derzeit freundlich. Doch zum Abend kann sich das ändern.Wie bereits heute Morgen schon in unserem Beitrag berichtet, war der Kurssturz aller Edelmetalle am Freitag, dem 03.02. aus unserer Sicht nicht nur substanzlos sondern auch deutlich übertrieben. Denn von der Volumenseite her waren die US-Konjunkturindikatoren der Januar-Monatsberichte der Arbeitsmarktzahlen wie auch des Dienstleistungs-Einkaufsmanager-Indexes zwar einerseits sehr robust, andererseits wiesen aber in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...