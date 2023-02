Die paragon GmbH & Co. KGaA legt erste Eckdaten für das vergangene Jahr vor. Das Unternehmen aus Delbrück hat nach eigenen Angaben vom Montag im fortgeführten Geschäft 2022 einen Umsatzanstieg um 18 Prozent auf 160 Millionen Euro verbucht. "paragon wird die finalen Zahlen am 26. April 2023 veröffentlichen", so das Unternehmen. Für das laufende Jahr ...

