Seit Jahresbeginn hat Kion in der Spitze um 50 Prozent zugelegt. Eine Konsolidierung war nach diesem Anstieg früher oder später zu erwarten. Das sieht auch AlsterResearch so, die in ihrer Studie vom Montag die Kaufempfehlung strichen. Die Aktie notiert nach der skeptischeren Studie mit einem Minus von rund fünf Prozent am Ende des MDAX.Seit dem Tief im Oktober letzten Jahres habe die Aktie zurecht um fast 120 Prozent zugelegt und sich damit dem Kursziel des Analysehauses bei 42 Euro angenähert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...