Mit seinem Inflationsbekämpfungsgesetz hat Biden nicht nur ein gewaltiges Geschenk für Arbeiter, Verbraucher, Gewerkschafter und Aktionäre in den USA geschnürt, er hat auch den europäischen Verbündeten vor den Kopf gestoßen. Den Europäern bleibt nun nur noch übrig, Ausnahmen und Sonderregeln im Kleingedruckten durchzusetzen, was in Einzelfällen gelingen mag, aber wenig elegant ist.



Die Idee, das amerikanische Subventionsprogramm mit einem europäischen zu kontern, ist trotzdem keine gute. Sie birgt das Potenzial, dem Welthandel den Rest zu geben.



