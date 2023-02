DJ Mercedes darf russisches Finanzdienstleistungs-Geschäft verkaufen

Von William Boston und Georgi Kantchev

BERLIN (Dow Jones)--Der russische Präsident Wladimir Putin hat der Mercedes-Benz Group AG die Erlaubnis erteilt, ihre Finanzdienstleistungs-Tochtergesellschaften in Russland zu verkaufen. Laut einem am Montag veröffentlichten offiziellen Erlass hat Putin den Verkauf der Mercedes-Benz Bank Rus OOO an die russische Autohandelskette Avtodom genehmigt. "Dies ist ein wichtiger Schritt im Genehmigungsprozess für den Verkauf der russischen Tochtergesellschaften", sagte eine Sprecherin von Mercedes-Benz.

Avtodom erklärte, man hoffe, von der Regierung die Erlaubnis zum Erwerb aller Vermögenswerte von Mercedes-Benz in Russland zu bekommen. Mercedes verhandelt mit dem russischen Autohändler auch über den Verkauf ihres Autowerks in Moscovia, etwa 40 Kilometer von der russischen Hauptstadt Moskau entfernt, wo bis vor dem Ukraine-Krieg E-Klasse-Limousinen und Sport Utility Vehicles montiert wurden. Avtodom rechnet damit, die Übernahme der Finanzdienstleistungen "bis Ende Februar abschließen können".

Unabhängig von dem Avtodom-Deal versucht Mercedes-Benz, seine 15-prozentige Beteiligung am russischen Latwagenhersteller Kamaz zu verkaufen, der auch gepanzerte Fahrzeuge für das russische Militär, herstellt.

February 06, 2023

