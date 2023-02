Luzern (ots) -Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien sind Tausende Menschen auf Hilfe angewiesen. Caritas Schweiz ist mit ihren Partnerorganisationen vor Ort in Kontakt. Neben Hilfsgütern hat Caritas Schweiz bereits finanzielle Hilfe zugesichert.Mehrere heftige Erdbeben haben am frühen Montagmorgen den Südosten der Türkei und den Norden Syriens erschüttert. Caritas Schweiz hat einen Krisenstab eingerichtet und klärt derzeit die aktuelle Lage ab. Gemäss Medienberichten sind mehrere tausend Personen gestorben, unzählige verletzt und viele Häuser zerstört.Caritas Schweiz leistet für die Opfer der Erdbeben Soforthilfe. Diese ist aktuell auf Syrien fokussiert, da Caritas Schweiz in Aleppo, Hama, Homs und Idlib bereits mit Projekten präsent ist. Diese Gebiete sind teils direkt von den Erdbeben betroffen. Die neun Mitarbeitenden vor Ort unterstützen derzeit die lokalen Partner in der Umsetzung der Nothilfeprogramme. In erster Linie geht es darum, lebensnotwendige Güter wie Medikamente und sauberes Wasser sowie Decken, Zeltplanen und Hygieneartikel zu verteilen. Ausserdem wird bei der Räumung von Trümmern geholfen.Welche weiteren Hilfsgüter die Menschen vor Ort benötigen, ist Gegenstand der laufenden Abklärungen im internationalen Caritas-Netzwerk. Unsere Partnerorganisation Caritas Syrien hat bereits einen Auruf zur Nothilfe lanciert. Caritas Schweiz unterstützt die Menschen vor Ort deshalb Stand heute mit einer finanziellen Soforthilfe von 200'000 Franken.Caritas bedankt sich für Spenden auf das Konto IBAN CH69 0900 0000 6000 7000 4 oder unter www.caritas.ch.Auskunftsperson:Livia Leykauf, Mediensprecherin, Tel. 041 419 22 37;E-Mail lleykauf@caritas.chOriginal-Content von: Caritas Schweiz / Caritas Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000088/100902370