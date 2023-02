Allianz: Analysten sehen das Wertpapier positiv!

Steigende Zinsen und Erhöhungen bei den Versicherungsprämien sorgen für gute Laune bei Allianz-Aktionären! Börsentäglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: ALV ISIN: DE0008404005

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des deutschen Versicherungskonzerns mit Hauptsitz in der bayerischen Landeshauptstadt liegt im Halbjahresvergleich rund 22.5 Prozent im Plus, wobei sie sich meist oberhalb des 20er-EMA hielt. Seit dem letzten Pivot-Hoch beobachten wir einen flach abfallenden Pulback zur grünen Linie. Beim Überschreiten der letzten Tageskerze könnten wir mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung rechnen.

Chart vom 06.02.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 219.55 EUR





Meine Expertenmeinung zu ALV

Meinung: Die Allianz profitiert einerseits von den steigenden Zinsen und Erhöhungen bei den Versicherungsprämien. Zum anderen mehren sich die positiven Analystenstimmen wie etwa von Morgan Stanley, das die Bewertung von Equal-weight auf Overweight angehoben hat. Nach zwei Jahren mit rückläufigen Gewinnen rechnet die Analystengemeinde für 2022 wieder mit einem Zuwachs. Exakte Zahlen gibt es am 17. Februar, so dass vorsichtige Trader spätestens am Vortag aus dem Trade aussteigen sollten. Langfristige Investoren dürfen sich daran erfreuen, dass die Dividende wieder einmal steigen soll.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup setzen wir den Trigger über die letzte Tageskerze und Stopp Loss unter jene vom 13. Januar. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in ALV.

Veröffentlichungsdatum: 06.02.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.