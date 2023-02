Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Dragonfly ist nun im vollständigen Besitz von IL12-Zytokin, das sich derzeit in der mittleren Phase-I-Dosiseskalation als Monotherapie und in Kombination mit Nivolumab befindet. Das IL12 von Dragonfly wurde entwickelt, um sich gut mit einer breiten Palette von Krebstherapien kombinieren zu lassen, inklusive Bestrahlung, Chemotherapie, PD1s und den proprietären NK-Zellen ansprechenden Arzneimittelkandidaten von Dragonfly, einschließlich seines auf HER2 abzielenden TriNKET in Phase 2 und seines auf EGFR abzielenden TriNKET in Phase 1.Dragonfly Therapeutics, Inc., ein Biotechnologie-Unternehmen für das klinische Stadium, das neuartige Immuntherapien entwickelt, gab heute bekannt, dass es alle Rechte an der Entwicklung von DF6002 besitzt, seinem neuartigen Untersuchungsimmuntherapie-Programm für Interleukin-12(IL-12)-Zytokine, das sich in Phase 1 der klinischen Entwicklung befindet und bei dem die Dosiseskalation in Monotherapie und in Kombination mit Nivolumab in den USA und Europa erfolgreich voranschreitet. Die klinische Entwicklung wird derzeit von Bristol Myers Squibb durchgeführt, wird aber in den kommenden Wochen auf Dragonfly übertragen."Wir freuen uns sehr, dass das von Dragonfly entwickelte IL12-Asset wieder in unserem Besitz ist", sagte Dr. med. Joseph Eid, President of Research and Development bei Dragonfly, der zuvor die bahnbrechende klinische Entwicklung von KEYTRUDA® leitete. "Angesichts des ermutigenden Profils, das wir bisher sowohl in präklinischen Modellen als auch in der Klinik gesehen haben, beschleunigen wir die Entwicklung von DF6002 für eine Reihe von Indikationen und Kombinationen.""Wir haben großen Respekt vor Bristol Myers Squibb, dessen breites Spektrum an Krebstherapien und talentierten, erfahrenen und engagierten Teams es zu einem starken Partner gemacht haben", erklärte Bill Haney, Mitbegründer und CEO von Dragonfly Therapeutics.Seit ihrer ursprünglichen Zusammenarbeit im Jahr 2017, die sich auf maligne hämatologische Erkrankungen konzentrierte, sind BMS und Dragonfly mehrere zusätzliche Kooperationen eingegangen, welche sich auf Onkologie und Neuroinflammation richten. BMS hat sechs Dragonfly TriNKET-Arzneimittelkandidaten lizenziert, mit zwei von ihnen derzeit in der Klinik. BMS lizenzierte im Januar 2023 ein TriNKET von Dragonfly zur Neuroinflammation."Wir schätzen die harte Arbeit des BMS-Teams bei der Entwicklung von DF6002, dem fortschrittlichsten Medikament in der reichhaltigen Zytokin-Pipeline von Dragonfly", so Bill Haney. "Und wir freuen uns, dass Dr. Eid, der eine so außergewöhnliche Karriere hatte, in der er Medikamente in der Onkologie schnell und effektiv entwickelte, nun dafür zuständig sein wird, DF6002 in der Klinik zu beschleunigen."Informationen zu DF6002DF6002, Dragonflys IL-12-Zytokin mit verlängerter Halbwertzeit, ist eine in Erprobung befindliche Immuntherapie, die allein und in Kombination mit Nivolumab bei Patienten mit lokal fortgeschrittenen oder metastasierten, soliden Tumoren eingesetzt wird [NCT04423029]. DF6002 ist ein monovalentes IL12 Immunglobulin Fc-Fusionsprotein mit dem Potenzial, bei Patienten durch die Bildung einer antientzündlichen Tumor-Mikroumgebung Anti-Tumorwirksamkeit hervorzurufen, die notwendig für produktive Anti-Tumor-Reaktionen ist. DF6002 hat das Potenzial, eine effektive Anti-Tumor-Immunität bei Patienten zu stimulieren, die für aktuelle Therapien nicht infrage kommen oder nicht adäquat darauf ansprechen. DF6002 ist das fortschrittlichste Arzneimittel in der Zytokin-Pipeline, die von Dragonfly entwickelt werden, um einen hohen ungedeckten Bedarf für Patienten mit Krebs im fortgeschrittenen Stadium zu bedienen.Informationen zu DragonflyDragonfly Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für das klinische Stadium, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapien mit seiner neuartigen bispezifischen Antikörpertechnologie verschrieben hat, die das angeborene Immunsystem des Körpers stärkt und dadurch den Patienten bahnbrechende Behandlungen bietet. Zusätzlich zu seinen unternehmenseigenen klinischen Assets hat Dragonfly eine umfangreiche Pipeline von unternehmenseigenen präklinischen und klinischen Kandidaten aufgebaut, die unter Verwendung seiner proprietären Plattform entdeckt wurden, und unterhält produktive Kooperationen mit Merck, AbbVie, Gilead und Bristol Myers Squibb in einer breiten Palette von Krankheitsbereichen.