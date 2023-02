Die Rally der Aktienmärkte seit Jahresbeginn basierte auf der Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed in 2023 die Zinsen senken wird. Aber mit den extrem starken US-Arbeitsmarktdaten am Freitag ist dieses Narrativ stark angeschossen: die Anleihemärkte preisen nun keine Senkung der Zinsen in diesem Jahr mehr ein, US-Großbanken revidieren heute reihenweise ihre bisherigen Zins-Prognosen nach oben. ...

